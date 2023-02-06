Болельщики Депортиво решили показать свою позицию по поводу Романа Зозули. Фанаты хозяев выкрикивали оскорбления в сторону украинского футболиста, хотя того до 68 минут даже не было на поле. Украинец начал матч со скамейки запасных Райо Махадаонды.

Ибо темы Возмутительное поведение ультрас Депортиво: в Испании остановили матч из-за оскорблений в адрес Зозули

Не футбольные фанаты, а какие-то дикари

Первым на такое поведение фанатов отреагировал главный арбитр поединка, который остановил матч и обратился к болельщикам Депортиво с требованием прекратить травлю Зозули. Такой ультиматум судьи положительно повлиял на ультрас хозяев, переставший оскорблять футболиста из Украины.

К сожалению, эта встреча закончилась 1:0 в пользу Депортиво. Кукушка не забил спас свою команду от поражения.

Поединок прошел еще 21 января 2023 года. Прошло уже больше недели, как на это позорное поведение ультраса отреагировал сам Зозуля. Роман написал обширный пост в фейсбуке.

Зозуля: Я не борщ, чтобы меня все любили

"Пора написать о недавней ситуации с фанатами. Читаю комментарии и многие ждут, когда я выскажу свое мнение по этому поводу. Я спокойно отношусь к тому, что кому-то может нравиться или не нравиться моя профессиональная деятельность. Я же не борщ, чтобы меня все любили. Но здесь ситуация другая", – начал публикацию футболист.

Когда я переехал в Испанию, некоторые "левые" движения испанских клубов решили, что я "фаshист" и "наtsист", потому что поддерживаю добровольческие батальоны, которые защищают Украину. А еще за фото на фоне портрета Степана Бандеры и фото с передовой, куда я ездил, чтобы навестить наших героев,

– добавил Роман.

Зозуля признался, что был уверен, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину стало ясно, что Россия – страна-террорист. Но как оказалось, что тех, кто это еще не поймет, достаточно в этом мире.

Роман отметил, что во время матча против Депортиво слышал оскорбительные возгласы в свою сторону не только со стороны фанатского сектора соперника, но и из других частей стадиона. Простые болельщики выражали свою поддержку Путину, называли Романа "нац*стом", а также заявляли, что Россия победит Украину.

"Жаль, что глаза этих людей так и не открылись"

Бывший нападающий сборной Украины, объединяющий футбольную карьеру с волонтерством, откровенно рассказал, цепляют ли его такие моменты.

Или меня это цепляет? Да. Не как футболиста, а гражданина. Жаль, что глаза этих людей так и не открылись. И они все еще уверены, что в нашей стране не война, а какая-то операция. Что люди не погибают, а все новости – это постановка и фейк. Я понимаю, что это последствия кремлевской пропаганды, которая до сих пор мощно работает и продолжает инфицировать и разъедать их мозги. И у меня нет ни желания, ни сил постоянно рефлексироваться на такие ситуации. Однако надеюсь, что на них обратит внимание МИД Украины и наше консульство,

– написал форвард Райо Махадаонды.

"А я продолжу играть и поддерживать свою страну и ВСУ. Спасибо всем, кто беспокоится и кто помогает – вы невероятны. Идем дальше. Работаем. Прославляем", – добавил Зозуля.

Отметим, что такие оскорбления в сторону Зозули после переезда в Испанию уже далеко не в первый раз. К примеру, в 2019 году, когда Зозуля еще выступал за Альбасете, поединок против Райо Вальекано был сорван фанатами хозяев. Ультрас Райо называл украинца "нац*стом". Клуб Романа отказался выходить на второй тайм, а матч так и не возобновился. Ведь фанаты Райо так и не перестали оскорблять украинского нападающего.

К слову. Зозуля перебрался в Райо Махадаонду в декабре 2022 года. Роман подписал договор до конца июня 2023 года. За это время успел сыграть 5 матчей, в которых не отличился результативными действиями.