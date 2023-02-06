Уболівальники Депортіво вирішили показати свою позицію щодо Романа Зозулі. Фанати господарів вигукували образи у бік українського футболіста, хоча того до 68-ї хвилини навіть не було на полі. Українець розпочав матч із лави запасних Райо Махадаонди.

Бо теми Обурлива поведінка ультрас Депортіво: в Іспанії зупинили матч через образи на адресу Зозулі

Не футбольні фанати, а якісь дикуни

Першим на таку поведінку фанатів відреагував головний арбітр поєдинку, який зупинив матч та звернувся до уболівальників Депортіво з вимогою припинити цькування Зозулі. Такий ультиматум судді позитивно вплинув на ультрас господарів, який перестав ображати футболіста з України.

На жаль, ця зустріч закінчилась 1:0 на користь Депортіво. Зозуля не забив врятував свою команду від поразки.

Поєдинок відбувся ще 21 січня 2023 року. Минуло вже більше тижня, як на цю ганебну поведінку ультрасу відреагував сам Зозуля. Роман написав розлогий пост у фейсбуці.

Зозуля: Я ж не борщ, щоб мене усі любили

"Настав час написати про нещодавню ситуацію з фанатами. Читаю коментарі і багато людей чекають, коли я висловлю свою думку з цього приводу. Я спокійно ставлюсь до того, що комусь може подобатися або не подобатися моя професійна діяльність. Я ж не борщ, щоб мене усі любили. Але тут ситуація інша", – розпочав публікацію футболіст.

Коли я переїхав до Іспанії, деякі "ліві" двіжі іспанських клубів вирішили, що я "фаshист" та "наtsист", через те, що підтримую добровольчі батальйони, які захищають Україну. А ще за фото на фоні портрета Степана Бандери та фото з передової, куди я їздив, щоб провідати наших героїв,

– додав Роман.

Зозуля зізнався, що був впевнений, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало зрозуміло, що Росія – країна-терорист. Але як виявилось, що тих, хто це ще не зрозуміє, є достатньо на цьому світі.

Роман зауважив, що під час матчу проти Депортіво чув образливі вигуки у свою сторону не лише зі сторони фанатського сектора суперника, а й з інших частин стадіону. Прості уболівальники висловлювали свою підтримку Путіну, називали Романа "нац*стом", а також заявляли, що Росія переможе Україну.

"Шкода, що очі цих людей так і не відкрились"

Колишній нападник збірної України, який поєднує футбольну кар'єру з волонтерством, відверто розповів, чи чіпляють його такі моменти.

Чи мене це чіпляє? Так. Не як футболіста, а як громадянина. Шкода, що очі цих людей так і не відкрились. І вони досі впевнені, що в нашій країні не війна, а якась операція. Що люди не гинуть, а всі новини – це постановка і фейк. Я розумію, що все це наслідки кремлівської пропаганди, яка дотепер потужно працює та продовжує інфікувати і роз’їдати їхні мізки. І у мене немає ні бажання, ні сил постійно рефлексувати на такі ситуації. Проте сподіваюсь, що на них зверне увагу МЗС України та наше консульство,

– написав форвард Райо Махадаонди.

"А я продовжу грати і підтримувати свою країну та ЗСУ. Дякую всім, хто турбується і, хто допомагає – ви неймовірні. Йдемо далі. Працюємо. Прославляємо", – додав Зозуля.

Відзначимо, що такі образи у бік Зозулі після переїзду в Іспанію вже далеко не вперше. Наприклад, у 2019 році, коли Зозуля ще виступав за Альбасете, поєдинок проти Райо Вальєкано був зірваний фанатами господарів. Ультрас Райо називав українця "нац*стом". Клуб Романа відмовився виходити на другий тайм, а матч так і не відновили. Адже фанати Райо так і не перестали ображати українського нападника.

До слова. Зозуля перебрався у Райо Махадаонду у грудні 2022 року. Роман підписав контракт до кінця червня 2023 року. За цей час встиг зіграти 5 матчів, у яких не відзначився результативними діями.