Гнев и разочарование: Харлан отреагировала на решение Международной федерации фехтования
Источник:Инстаграм Ольги Харлан
Олимпийская чемпиона по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала возвращение российских и белорусских спортсменов в соревнования. Соответствующее решение приняла Международная федерация фехтования.
10 марта стало днем позора мирового спорта. Международная федерация фехтования (FIE), пользуясь рекомендациями МОК, допустила к соревнованиям российских и белорусских атлетов. Соответствующее решение было принято на внеочередном конгрессе.
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Харлан: Эти люди никогда не поймут, пока это не произойдет с ними
На позорное решение FIE отреагировала лучшая фехтовальщица Украины Ольга Харлан. Олимпийская чемпионка близко к сердцу приняла заявление федерации.
"Разочарование. Гнев. Несправедливость.
Это то, что я сейчас ощущаю. Решение конгресса Международной федерации фехтования позволить россиянам и белорусам участвовать во всех соревнованиях во время жестокой войны на моей родине в Украине, заставляет меня опустеть внутри. Это заставляет меня верить, что лучшего и справедливого мира нет.
У нас была и есть поддержка, понимающая, что правильно, а где нет, где настоящий свет, а где тьма. И мы глубоко благодарны всем нашим друзьям и людям, которые остаются с нами все это тяжелое время.
Но, к сожалению, некоторые люди не могут поставить себя на наше место. Они просто не хотят, потому что им это больно и не нужно. Потому что они ищут фальшивые мысли: "Спортсмены не несут ответственности", "Спорт вне политики", "Мы все семья и должны жить мирно" для своих корыстных целей. Эта мысль разрушается в тот момент, когда на ваш дом, вашу землю падают бомбы, когда вам приходится жить под бомбами, когда вам приходится идти на линию фронта и защищать свою семью от убийц, желающих уничтожить вашу жизнь и многое другое даже не приходило в ваши кошмары. Эти люди никогда не поймут, пока это не произойдет с ними.
Мы всегда будем справедливы. Мы всегда будем сильными. Потому что мы знаем правду. И когда-нибудь это будет свет и победа. И, возможно, когда-нибудь я снова поверю в лучший мир.
Слава Украине!" – написала Харлан в Instagram.
- Отметим, что украинский спорт понес огромный ущерб от военной агрессии России.
- Сотни объектов спортивной инфраструктуры были разрушены в результате варварских обстрелов российской армии.
- В частности, в октябре прошлого года оккупанты разрушили колледж физической культуры в Николаеве, где училась Ольга Харлан.
- Родители спортсменки отказались покидать город и страдают от ракетных обстрелов российских преступников.
- Армия агрессоров забрала жизни у тысяч украинцев, в том числе спортсменов.
- Однако чиновникам в международных федерациях нет до этого дела. Они продолжают повторять мантру о "спорте вне политики".