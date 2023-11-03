Лавров попытался добиться отстранения Израиля от Олимпиады: реакция МОК на провокацию РФ

Министр иностранных дел Сергей Лавров решил поучить МОК, кого можно допускать к международным соревнованиям, а кого нет. Ответ Комитета оказался очень правильным.

Российские варвары продолжают вести гибридную войну против цивилизованного мира. В ведомстве Лаврова решили сравнили отстранение России от олимпийского движения с ситуацией в Израиле.

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МОК поставил российских окупантов на место

По мнению ведомства Кремля, из-за войны между Израилем и ХАМАС израильские спортсмены должны быть отстранены от соревнований. Такое извращение фактов никого не удивило, учитывая, что представитель РФ в ООН Небензя объявил, что Израиль не имеет права на самооборону.

В МОК отреагировали на провокацию Лаврова, назвав вещи своими именами. Российским оккупантам напомнили, за что они получили первые санкции.

В России уникальная ситуация, которую нельзя сравнить ни с какой другой войной или конфликтом в мире, потому что принятые меры и рекомендации МОК являются следствием вторжения российской армии в Украину во время Олимпиады и Паралимпиады,

– говорится в заявлении МОК.

Более того, до прошлого месяца МОК не запрещал деятельность Олимпийского комитета России. Только после включения в свой состав Олимпийских советов оккупированных территорий Украины были приняты новые санкции.

Это нарушение Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность Национального олимпийского комитета Украины, признанную МОК в соответствии с Олимпийской хартией,

– сказал спикер МОК.

Отметим, что Россия устами Лаврова в очередной раз обвинила МОК в пристрастном отношении и подыгрыше интересам США. Ранее российский диктатор Путин назвал дискриминацией недопуск атлетов из страны-агрессора в Олимпиаду.

Напомним, что МОК до сих пор не принял окончательное решение по поводу участия россиян и белорусов в Олимпийских играх в Париже. По всей вероятности, к соревнованиям будут допущены отдельные "нейтральные" спортсмены. Ведь страна-оккупант отказалась соперничать без своих символов, считая это унижением. В противоположность Олимпиаде в Кремле собираются организовать что-то вроде Игр доброй воли. Эти соревнования уже давно ушли в вечность, а РФ пытается их реанимировать.