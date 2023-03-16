"Нам не до этого": Металлист отреагировал на слухи о задолженности и потере тренера

16 марта 2023, 12:50
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Fanday

В среду, 15 марта, появилась информация о серьезных проблемах в харьковском Металлисте. Футбольный клуб мгновенно прокомментировал слухи.

Вроде бы футболисты харьковского клуба уже в течение трех месяцев не получают заработную плату, а исполняющий обязанности главного тренера Перица Огненович отошел от работы во главе тренерского штаба.

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Реакция харьковского клуба

Команду к матчу 18 тура УПЛ против Александрии готовит Руслан Фомин и другие помощники штаба.

Харьковчане прокомментировали подобные слухи. Сделал это руководитель пресс-службы Металлиста Максим Иванов. Представитель клуба назвал это все слухами, но не стал опровергать такую информацию.

Иванов заверил, что команда готовится к важному поединку, который пройдет уже 17 марта.

Мы слухи не комментируем. Команда и тренерский штаб готовятся к очень важной игре. Не до этого сейчас,
– ответил Иванов.

Нервная турнирная ситуация

  • Напомним, что дела у Металлиста обстоят не лучшим образом. Клуб из Харькова идет в плей-офф зоны вылета, имея в своем активе 16 очков. До безопасной зоны всего один балл.
  • Харьковчане опережают по пунктам только Черноморец, Минай и Львов, замыкающий турнирную таблицу УПЛ. Отрыв Металлиста от последнего места составляет 4 балла.
  • Следующий соперник Металлиста идет в зоне отборочных матчей Лиги конференций. Александрия за 16 сыгранных поединков набрала 27 баллов.

Автор: Софія Кулай