Вроде бы футболисты харьковского клуба уже в течение трех месяцев не получают заработную плату, а исполняющий обязанности главного тренера Перица Огненович отошел от работы во главе тренерского штаба.
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Реакция харьковского клуба
Команду к матчу 18 тура УПЛ против Александрии готовит Руслан Фомин и другие помощники штаба.
Харьковчане прокомментировали подобные слухи. Сделал это руководитель пресс-службы Металлиста Максим Иванов. Представитель клуба назвал это все слухами, но не стал опровергать такую информацию.
Иванов заверил, что команда готовится к важному поединку, который пройдет уже 17 марта.
Мы слухи не комментируем. Команда и тренерский штаб готовятся к очень важной игре. Не до этого сейчас,
– ответил Иванов.
Нервная турнирная ситуация
- Напомним, что дела у Металлиста обстоят не лучшим образом. Клуб из Харькова идет в плей-офф зоны вылета, имея в своем активе 16 очков. До безопасной зоны всего один балл.
- Харьковчане опережают по пунктам только Черноморец, Минай и Львов, замыкающий турнирную таблицу УПЛ. Отрыв Металлиста от последнего места составляет 4 балла.
- Следующий соперник Металлиста идет в зоне отборочных матчей Лиги конференций. Александрия за 16 сыгранных поединков набрала 27 баллов.