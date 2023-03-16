Начебто футболісти харківського клубу вже протягом трьох місяців не отримують заробітню плату, а виконувач обов'язків головного тренера Періца Огненовіч відійшов від роботи на чолі тренерського штабу.

До теми Металіст має заборгованість перед командою: Огнєновіч вже не тренує харків'ян

Реакція харківського клубу

Команду до матчу 18-го туру УПЛ проти Олександрії готує Руслан Фомін та інші помічники штабу.

Харків'яни прокоментували такі чутки. Зробив це керівник пресслужби Металіста Максим Іванов. Представник клубу назвав це все чутками, але не став спростовувати таку інформацію.

Іванов запевнив, що команда готується до важливого поєдинку, який відбудеться вже 17 березня.

Ми чутки не коментуємо. Команда та тренерський штаб готуються до дуже важливої гри. Не до цього зараз,

– відповів Іванов.

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