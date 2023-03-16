По информации источника, харьковская команда не получает зарплату за последние три месяца. Также Перица Огненович больше не исполняет обязанности главного тренера Металлиста. Команда работает под руководством Руслана Фомина и ассистенты.

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Харьковчане столкнулись с большими проблемами

Однако никакой информации об увольнении Огненовича не было и вообще о каких-то изменениях и проблемах в клубе. Zorya Londonsk сообщает, что неизвестно, кто выведет Металлист на следующий матч 18-го тура УПЛ против Александрии.

Напомним, что харьковский клуб 27 января 2023 года назначил Огненовича на должность исполняющего обязанности главного тренера. Команда под его руководством уже провела два поединка, в которых харьковчане потерпели два поражения – от Руха (1:2) и Ингульца (2:1).

К слову. Поединок Металлист – Александрия состоится уже 17 марта в 13:00.