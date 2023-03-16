По информации источника, харьковская команда не получает зарплату за последние три месяца. Также Перица Огненович больше не исполняет обязанности главного тренера Металлиста. Команда работает под руководством Руслана Фомина и ассистенты.
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Харьковчане столкнулись с большими проблемами
Однако никакой информации об увольнении Огненовича не было и вообще о каких-то изменениях и проблемах в клубе. Zorya Londonsk сообщает, что неизвестно, кто выведет Металлист на следующий матч 18-го тура УПЛ против Александрии.
Напомним, что харьковский клуб 27 января 2023 года назначил Огненовича на должность исполняющего обязанности главного тренера. Команда под его руководством уже провела два поединка, в которых харьковчане потерпели два поражения – от Руха (1:2) и Ингульца (2:1).
- В настоящее время Металлист находится в зоне плей-офф на вылет. Харьковчане занимают 13 место среди 16 клубов УПЛ, имея в своем активе 16 баллов. До выхода из этой опасной зоны отставание только в одно очко. На 12-й позиции идет львовский Рух (17 пунктов).
- Во втором круге УПЛ харьковскому клубу остается сыграть еще 13 матчей.