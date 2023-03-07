Почти все производители спортивной экипировки покинули российский рынок после того, как Россия начала войну против Украины. Однако российские спортивные команды и дальше продолжают выступать в формах от мировых производителей. А некоторые даже презентуют новую форму. Как вот Зенит, представивший в марте новый дизайн формы, производителем которой является испанская компания Joma.

В Украине из-за этой презентации возник скандал. Ведь Joma производит форму и для всех футбольных сборных Украины. И работа для Украины и России в то же время не может восприниматься нормально в этих условиях.

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УАФ Маркетинг обратился в головной офис испанской компании Joma на этот счет. И там еще раз заверили, что Joma "прекратила всю спонсорскую деятельность со спортивными командами из России и Беларуси". И что они "не были в курсе и не имеют никакого отношения к запуску и кастомизации/индивидуальному стилю новой формы Зенита".

В ответ на вопрос, как так случилось, что российский клуб представил форму именно компании Joma, в письме сообщается, что эти "футболки были распространены компанией Wildberries. Это розничный продавец, который может получать товары из нашего каталога на открытом рынке, где мы не имеем никакого контроля".

Правда, здесь не уточняется как так произошло, что Зенит получил не шаблонные футболки из каталога Joma. Для российского клуба был разработан уникальный дизайн – на форме изображена карта Санкт-Петербурга с его каналами. Вряд ли такая футболка подпадает под "товар из каталога на открытом рынке".

24 канал обратился в Украинскую ассоциацию футбола за более подробными комментариями по этой ситуации. Как только мы получим ответы на наши вопросы – мы дадим более развернутый материал по этой ситуации.