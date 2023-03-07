Майже усі виробники спортивного екіпірування покинули російський ринок після того, як Росія розпочала війну проти України. Однак російські спортивні команди і далі продовжують виступати в формах від світових виробників. А дехто з них навіть презентує нову форму. Як от Зєніт, який в березні представив новий дизайн форми, виробником якої є іспанська компанія Joma.

В Україні через цю презентацію виник скандал. Адже Joma виготовляє форму і для всіх футбольних збірних України. І робота для України та Росії водночас не може сприйматися нормально за цих умов.

До теми Тепер рішення за збірною України: Карпати відмовились від форми Joma, яка працює в Росії

УАФ Маркетинг звернувся до головного офісу іспанської компанії Joma з цього приводу. І там вкотре запевнили, що Joma "припинила всю спонсорську діяльність зі спортивними командами з Росії та Білорусі". І що вони "не були в курсі та не мають жодного відношення до запуску й кастомізації/індивідуального стилю нової форми Зєніту".

У відповідь на запитання, як так сталося, що російський клуб презентував форму саме компанії Joma, у листі повідомляється, що ці "футболки були розповсюджені компанією Wildberries. Це роздрібний продавець, який може отримувати товари з нашого каталогу на відкритому ринку, де ми не маємо ніякого контролю".

Правда тут не уточнюється як так сталося, що Зєніт отримав не шаблонні футболки з каталогу Joma. Для російського клубу розробили унікальний дизайн – на формі зображена мапа Санкт-Петербурга з його каналами. Навряд чи така футболка підпадає під "товар з каталогу на відкритому ринку".

24 канал звернувся до Української асоціації футболу за детальнішими коментарями щодо цієї ситуації. Як тільки ми отримаємо відповіді на наші запитання – ми дамо розгорнутіший матеріал щодо цієї ситуації.