Реакция игроков сборной Украины на победу Kalush Orchestra на Евровидении: яркое видео

15 мая 2022 , 12:15
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Андрея Пятова

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania покорила публику Евровидения-2022. Коллектив стал победителем конкурса и сделал наше государство хозяйкой следующего.

Безудержная радость футболистов

Первое место заняла украинская группа Kalush Orchestra, принеся нашей стране третью в истории победу на Евровидении. Жюри поставило Украине 192 балла, зрители – 439 баллов.

До теми Гурт Kalush Orchestra з України переміг на Євробаченні-2022

Второе место досталось Великобритании, третье – Испании.

В сборной Украины тоже следили за финалом главного песенного конкурса года. На видео игроки национальной команды аплодировали и не сдерживали свои эмоции, когда услышали имя победителя турнира.

Видео, где видна реакция игроков разместил на своей странице в инстаграммах голкипер "сине-желтых" Андрей Пятов.

На ролике видно, как Георгий Бущан, Александр Караваев и другие футболисты орут от радости после определения победителя.

Видео реакции игроков

Спасибо за эти эмоции. Побеждаем. И будем побеждать повсюду и всегда. Слава Украине!
– подписал сообщение голкипер сборной.

Сборная Украины начала подготовку к матчу против Шотландии

  • 1 мая национальная команда прибыла в Словению, чтобы приступить к тренировочному сбору в Словении. Место проведения предложил президент УЕФА Александер Чеферин. Он также распорядился, чтобы союз взял на себя все расходы по нахождению национальной команды там.
  • 1 июня сборная Украины сыграет в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 против команды Шотландии. Победители этого поединка встретятся с Уэльсом 5 июня.
  • Эти должны были состояться в марте, однако из-за полномасштабного вторжения россиян матчи перенесли на июнь.
  • Перед матчем с Шотландией у национальной команды запланирована серия спаррингов.
  • 11 мая украинцы сыграли против Боруссии Менхенгладбах, где одержали уверенную победу. Голами отличились дебютанты сборной: Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.
  • В следующем товарищеском матче украинские футболисты сыграют против итальянского клуба Эмполи (17 мая) и хорватской Риеки (18 мая).
  • Главный тренер национальной команды Александр Петраков вызвал в команду 10 легионеров. В расположение сборной уже прибыл Роман Яремчук. Его тоже заметно на видео.
Автор: Дарина Жданович