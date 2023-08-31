Натянул трусы на пузо: Фьюри потрол Усика провокационным фото

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри впервые отреагировал на победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа. "Жадное пузо" решил посмеяться над скандальным ударом ниже пояса.

Во время поединка во Вроцлаве Даниэль Дюбуа нанес удар ниже пояса, после которого Александр Усик оказался на канвасе. "Цыганский король" решил посмеяться с момента, состоявшегося в пятом раунде.

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Эпатажный британец опубликовал фото, на котором натянул шорты выше линии пояса и отметил в публикации Усика. Лицо "Жадного пуза" буквально светилось от удовольствия из-за такой шутки.

Фьюри порадовался победе Усика / twitter.com/Tyson_Fury

Александр Усик тоже отреагировал на шутку "Цыганского короля". Украинский чемпион опубликовал фото Тайсона и добавил песню Боба Марли "Them Belly Full" (Полный живот, но мы голодны, – 24 Канал).