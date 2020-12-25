Василь Ломаченко, у якого з-під носа забрали звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, у 2021 році може зустрітись з молодими Девіном Хейні або Джервонтою Девісом. Українець поки що відновлюється від операції та зможе продовжувати підготовку до наступних поєдинків вже у січні 2021-го року.

Промоутер Боб Арум відверто розповів, що не знає планів Василя Ломаченка на наступний 2021-й рік. Розмова між сторонами повинна відбутись вже на початку нового року, де стане відомо, хто може вийти на ринг з українцем, повідомляє ютуб-канал iFL TV.

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Потенційні суперники Ломаченка

"Можливо, Ломаченко захоче залишитись у легкій вазі, а може опуститись нижче, же у нього не було проблем. У першій легкій вазі є переможець поєдинку Берчельт – Вальдес, Шакур Стівенсон, багато інших достойних суперників", – заявив Арум.

Якщо ж українець продовжить свої виступи у легкій вазі, то на нього чекатиме бій з Девіном Хейні або Джервонтою Девісом.

Хто такий Девін Хейні? Американець виступає у другій напівлегкій, легкій та першій напівсередній вагових категоріях. Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBC (з 2019 до сьогодні). Ексчемпіон світу за версією WBС (2019), чемпіон за версіями WBC International (2019), WBA International (2019), WBO Inter-Continental (2019), IBF North American (2018/19), USBA (2018) у легкій вазі. У професійній кар'єрі провів 24 поєдинки та показав 100-відсотковий результат – 24 перемоги, із них 15 завершив нокаутом.

Що відомо про Джервонту Девіса

Американський боксер, який у 2013 році розпочав виступи на професійному ринзі. У вересні 2019 року Девіс відмовився від титулу суперчемпіона WBA у другій напівлегкій вазі і перейшов у легку вагу. Боксерська спільнота знає його під прізвиськом "Танк". Інтереси американця представляє Флойд Мейвезер-молодший.

Епопея навколо реваншу Ломаченка з Лопесом

Теофімо Лопес – абсолютний чемпіон світу у легкій вазі. Американець виглядав "свіжішим" за свого суперника з України та абсолютно заслужено отримав перемогу. Ломаченко був не схожий сам на себе, бляклий рух на ринзі, не надто потужні удари так і не змогли перевершити американця.

Всіх цікавить єдине питання: "Чи відбудеться реванш?". Відповіді на нього поки що немає. У контракті бою не було пункту про другий поєдинок між боксерами. Сам Лопес не горить бажанням знову проводити двобій з українським боксером. Американець не бачить змісту проводити реванш, якщо він все одно здобуде перемогу.

Українська сторона всіма силами намагається вмовити суперників про ще один бій. Вже ходять чутки, що команда Теофімо не хоче організовувати реванш через те, що бояться поразки свого підопічного.

Зараз Лопес повинен провести обов'язковий захист титулу. Його суперником повинен стати Джордж Камбосос. Промоутер вже повідомляє, що сторони ведуть перемовини. Шоу може відбутись вже на початку 2021-го року. Але не сильно віриться, що у такий короткий термін команди зможуть домовитись про бій та організувати солідний вечір боксу.