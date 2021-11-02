РБ Лейпциг – ПСЖ: где смотреть

Матч пройдет на стадионе "Ред Булл Арена Лейпциг". Поединок начнется в 22.00.

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В Украине поединок покажет только платформа MEGOGO. В прямом эфире игру РБ ​​Лейпциг – ПСЖ покажет телеканал "MEGOGO"

Трансляция со стадиона начнется в 21.45.

Просмотр поединка доступен по подписке "Максимальная" или "Спорт", стоимость которых составляет 199 и 299 гривен в месяц соответственно.