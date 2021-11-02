РБ Лейпциг – ПСЖ: где смотреть
Матч пройдет на стадионе "Ред Булл Арена Лейпциг". Поединок начнется в 22.00.
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В Украине поединок покажет только платформа MEGOGO. В прямом эфире игру РБ Лейпциг – ПСЖ покажет телеканал "MEGOGO"
Просмотр поединка доступен по подписке "Максимальная" или "Спорт", стоимость которых составляет 199 и 299 гривен в месяц соответственно.
- В предыдущем туре немецкий клуб дал достойное сражение в Париже. Настоящее сражение с 5 голами было на футбольном поле ПСЖ. Матч завершился драматической победой парижан со счётом 3:2.
- ПСЖ и РБ Лейпциг четыре раза играли между собой в Лиге чемпионов. В трех поединках победу праздновали французы, еще одна игра завершилась победой немцев. Команды еще ни разу не расписывали между собой мировую. Единственная победа Лейпцига была 4 ноября 2020 года – 2:1.