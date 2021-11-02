РБ Лейпциг – ПСЖ: де дивитися
Матч пройде на стадіоні "Ред Булл Арена Лейпциг". Поєдинок розпочнеться о 22:00.
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В Україні поєдинок покаже тільки платформа MEGOGO. У прямому ефірі гру РБ Лейпциг – ПСЖ покаже телеканал "MEGOGO"
Перегляд поєдинку доступний за підпискою "Максимальна" або "Спорт", вартість яких складає 199 та 299 гривень на місяць відповідно.
- У попередньому турі німецький клуб дав гідний бій у Парижі. Справжня битва з 5 голами була на футбольному полі ПСЖ. Матч завершився драматичною перемогою парижан із рахунком 3:2.
- ПСЖ та РБ Лейпциг 4 рази грали між собою у Лізі чемпіонів. У трьох поєдинках перемогу святкували французи, ще одна гра завершилась звитягою німців. Команди ще жодного разу не розписували між собою мирову. Єдина перемога Лейпцига була 4 листопада 2020 року – 2:1.