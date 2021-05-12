Неуступчивый финал РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд

Последний раз эти клубы встречались на одном футбольном поле 8 мая. Тот матч был щедрым на голы – 5 мячей. Боруссия забила на один больше и одержала волевую победу 3:2.

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В общем Боруссия и Лейпциг сыграли между собой 10 матчей, в которых 6 раз победу праздновали "шмели". В двух матчах "буйволы" переигрывали соперника, а еще такое же количество встреч завершалась мировым.

Клуб из Дортмунда наколотил в ворота соперника аж 20 голов. Зато РБ Лейпциг 12 раз огорчал голкиперов дортмундцев. В последних 7 встречах против "буйволов" Боруссия не знает вкуса поражений. В последний раз "шмели" уступали сопернику еще 14 октября 2017 года (2:3).

Финал Кубка Германии РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд состоится в четверг, 13 мая, в 21:45.

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Эксперты отдают только минимальное преимущество дортмундскому клубу – 2,62. На победу "буйволов" тоже можно сделать ставку 2,71. Ничья в основное время 3,55.

Первый тайм скорее всего тоже завершится в пользу "шмелей". Фанаты смогут увидеть голы от обоих клубов, но встреча завершится со счетом 1:2 в пользу команды во главе с Эрлингом Голандом. Именно такие цифры на табло оценили в 9,80.

Команды доигрывают финал Кубка Германии в полных составах. Первый гол в противостоянии можно будет увидеть в период со стартового свистка арбитра до 15 минуты матча – 2,95. Вряд ли футболисты забьют в первой 10-минутке – 4,50.

Тотал поединка более двух голов оценено коэффициентом 1,33. А точку в решающем кубковом матче поставят дортмундцы – 1,96. Второй тайм будет более щедрым на результативные выстрелы, чем первая 45-минутка – 2,46.