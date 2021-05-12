Непоступливий фінал РБ Лейпциг – Боруссія Дортмунд

Востаннє ці клуби зустрічались на одному футбольному полі 8 травня. Той матч був щедрим на голи – 5 м'ячів. Боруссія забила на один більше та здобула вольову перемогу 3:2.

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Загалом Боруссія та Лейпциг зіграли між собою 10 поєдинків, у яких 6 разів перемогу святкували "джмелі". У двох матчах "буйволи" перегравали суперника, а ще така ж кількість зустрічей завершувалась мировою.

Клуб з Дортмунда наколотив у ворота суперника аж 20 голів. Натомість РБ Лейпциг 12 разів засмучував голкіперів дортмундців. В останніх 7 зустрічах проти "буйволів" Боруссія не знає смаку поразок. Востаннє "джмелі" поступались супернику ще 14 жовтня 2017 року (2:3).

Фінал Кубка Німеччини РБ Лейпциг – Боруссія Дортмунд відбудеться у четвер, 13 травня, о 21:45.

Прогноз від букмекерів Favbet

Експерти віддають лише мінімальну перевагу дортмундському клубу – 2,62. На звитягу "буйволів" теж можна зробити ставку 2,71. Нічия в основний час 3,55.

Перший тайм швидше за все теж завершиться на користь "джмелів". Фанати зможуть побачити голи від обох клубів, але зустріч завершиться з рахунком 1:2 на користь команди на чолі з Ерлінгом Голандом. Саме такі цифри на табло оцінили у 9,80.

Команди дограють фінал Кубка Німеччини у повних складах. Перший гол у протистоянні можна буде побачити у період від стартового свистка арбітра до 15 хвилини матчу – 2,95. Навряд чи футболісти заб'ють у першій 10-хвилинці – 4,50.

Тотал поєдинку більше двох голів оцінений коефіцієнтом 1,33. А крапку у вирішальному кубковому матчі поставлять дортмундці – 1,96. Другий тайм буде більш щедрим на результативні постріли, ніж перша 45-хвилинка – 2,46.