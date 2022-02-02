Развилась апатия к тренировочному процессу, – Бех-Романчук о восстановлении после Олимпиады-2020

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук триумфально начала новый сезон на чемпионате Украины. Однако оказалось, что подготовка к первым стартам была нелегкой.

Бех-Романчук: Не было желания приходить на стадион

По словам прыгуньи в длину, подготовку к новому сезону она начала довольно поздно. Марину долго беспокоило поражение на Олимпиаде, поэтому она нуждалась в длительном восстановлении.

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Я максимально много отдохнула после Олимпийских игр, потому что сезон был очень для меня тяжелым напряженным. Можно сказать, что даже развилась апатия к тренировочному процессу. Вообще не было желания приходить на стадион,

– призналась спортсменка.

Бех-Романчук рассказала о подготовке к новому сезону, а также тренировочном процессе.

"Начала подготовку довольно поздно, это было в ноябре. Несколько изменили в тренировочном процессе. Добавили больше бегового объема, что мы раньше не делали. А так все по-обычному.

В декабре мы обычно концентрируемся на спринте, заходим уже в свой сектор. В этом году я уделяю аспект вторым видам – это 60 метров и тройной прыжок. Стараемся разнообразить тренировочный процесс", – сказала Марина.

Также легкоатлетка заявила, что сначала думала пропустить этот сезон.

Когда начали тренироваться, мы вообще думали зимний сезон пропустить. Хотела восстановиться морально и физически, но потом все же приняли решение, что стоит немного подвигаться,

– добавила именитая прыгунья в длину.

Марина Бех-Романчук: главное о спортсменке

Бех-Романчук – украинская прыгунья в длину.

Лучшим достижением в ее карьере является "серебро" на чемпионате мира в 2019 году.

В 2021-м году она торжествовала на чемпионе Европы в помещении. Также на ее счету "бронза" на чемпионате Европы в помещении.

В 2018 году Марина получила серебряную награду на чемпионате Европы на открытом воздухе.

На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место.

Уже традиционно Бех-Романчук начинает сезон со спринтерских дисциплин – бега на 60 метров. На чемпионате Украины в Сумах с результатом 7,59 секунды в финале Марина стала четвертой.

Также спортсменка впервые попробовала свои силы в тройном прыжке. Бех-Романчук сделала что-то невероятное, именно в этой дисциплине ей удалось победить. Она показала лучший для себя результат – 14,34 метра.