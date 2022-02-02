Бех-Романчук: Не было желания приходить на стадион

По словам прыгуньи в длину, подготовку к новому сезону она начала довольно поздно. Марину долго беспокоило поражение на Олимпиаде, поэтому она нуждалась в длительном восстановлении.

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Я максимально много отдохнула после Олимпийских игр, потому что сезон был очень для меня тяжелым напряженным. Можно сказать, что даже развилась апатия к тренировочному процессу. Вообще не было желания приходить на стадион,

– призналась спортсменка.

Бех-Романчук рассказала о подготовке к новому сезону, а также тренировочном процессе.

"Начала подготовку довольно поздно, это было в ноябре. Несколько изменили в тренировочном процессе. Добавили больше бегового объема, что мы раньше не делали. А так все по-обычному.

В декабре мы обычно концентрируемся на спринте, заходим уже в свой сектор. В этом году я уделяю аспект вторым видам – это 60 метров и тройной прыжок. Стараемся разнообразить тренировочный процесс", – сказала Марина.

Также легкоатлетка заявила, что сначала думала пропустить этот сезон.

Когда начали тренироваться, мы вообще думали зимний сезон пропустить. Хотела восстановиться морально и физически, но потом все же приняли решение, что стоит немного подвигаться,

– добавила именитая прыгунья в длину.

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Марина Бех-Романчук: главное о спортсменке