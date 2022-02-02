Бех-Романчук: Не було бажання приходити на стадіон

За словами стрибунки у довжину, підготовку до нового сезону вона почала доволі пізно. Марину довго турбувала поразка на Олімпіаді, тому вона потребувала тривалого відновлення.

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Я максимально багато відпочила після Олімпійських ігор, тому що сезон був дуже для мене важким напруженим. Можна сказати, що навіть розвинулася апатія до тренувального процесу. Взагалі не було бажання приходити на стадіон,

– зізналася спортсменка.

Бех-Романчук розповіла про підготовку до нового сезону, а також тренувальний процес.

"Розпочала підготовку доволі пізно, це було в листопаді. Дещо змінили у тренувальному процесі. Додали більше бігового об'єму, що ми раніше не робили. А так все по-звичайному.

У грудні ми зазвичай концентруємося на спринті, заходимо вже у свій сектор. У цьому році я приділяю аспект іншим видам – це 60 метрів та потрійний стрибок. Намагаємося урізноманітнити тренувальний процес", – сказала Марина.

Також легкоатлетка заявила, що спершу думала пропустити цей сезон.

Коли почали тренуватися, ми взагалі думали зимовий сезон пропустити. Хотіла відновитися морально та фізично, але потім все ж таки прийняли рішення, що варто трішки порухатися,

– додала іменита стрибунка у довжину.

До уваги! Повне інтерв'ю з Мариною Бех-Романчук читайте на сайті 24 каналу за посиланням.

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