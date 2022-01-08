Разрывает Серию А: Малиновский – лучший игрок месяца в Аталанте
Источник:сайт Аталанты
Аталанта продолжает борьбу за награды Серии А. Украинец Руслан Малиновский делает большой вклад в игру клуба из Бергамо.
Снова лучший
Руслан Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в последний месяц 2021 года. Украинский полузащитник в декабре отыграл за бергамовский клуб 4 матча, в которых забил два гола – в ворота Вильярреала и Наполи.
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Футболист сборной Украины помогает Аталанте не вылететь из борьбы за медали Серии А. После 19-ти сыгранных матчей подопечные Джана Пьера Гасперини идут четвертыми, имея в своем активе 38 очков.
Свой последний поединок клуб из Бергамо не сыграл. Все из-за вспышки коронавируса в составе Торино.
Малиновский – лучший игрок декабря / Фото из твиттера Аталанты
Отметим, что Руслан попал в символическую сборную Серии А по итогам 2021 года.
Статистика Малиновского в сезоне
- 28-летний футболист выступает за бергамовский клуб с 2019-го года.
- В сезоне-2021/2022 Малиновский провел за Аталанту 22 матча, в которых отметился 5 результативными ударами и одним ассистом.