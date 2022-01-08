Разрывает Серию А: Малиновский – лучший игрок месяца в Аталанте

Аталанта продолжает борьбу за награды Серии А. Украинец Руслан Малиновский делает большой вклад в игру клуба из Бергамо.

Снова лучший

Руслан Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в последний месяц 2021 года. Украинский полузащитник в декабре отыграл за бергамовский клуб 4 матча, в которых забил два гола – в ворота Вильярреала и Наполи.

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Футболист сборной Украины помогает Аталанте не вылететь из борьбы за медали Серии А. После 19-ти сыгранных матчей подопечные Джана Пьера Гасперини идут четвертыми, имея в своем активе 38 очков.

Свой последний поединок клуб из Бергамо не сыграл. Все из-за вспышки коронавируса в составе Торино.

Малиновский – лучший игрок декабря / Фото из твиттера Аталанты

Отметим, что Руслан попал в символическую сборную Серии А по итогам 2021 года.

Статистика Малиновского в сезоне