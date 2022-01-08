Знову найкращий

Руслан Маліновський став найкращим гравцем Аталанти в останній місяць 2021 року. Український півзахисник у грудні відіграв за бергамівський клуб 4 матчі, у яких забив два голи – у ворота Вільярреала та Наполі.

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Футболіст збірної України допомагає Аталанті не вилетіти з боротьби за медалі Серії А. Після 19-ти зіграних матчів підопічні Джана П'єра Гасперіні йдуть четвертими, маючи у своєму активі 38 очок.

Свій останній поєдинок клуб із Бергамо не зіграв. Все через спалах коронавірусу у складі Торіно.



Маліновський – найкращий гравець грудня / Фото з твітеру Аталанти

Відзначимо, що Руслан потрапив у символічну збірну Серії А за підсумками 2021 року.

Статистика Маліновського у сезоні