Чтобы не развести Роналду и Джорджину: в Саудовской Аравии "закрыли глаза" на отношения пары

Отношения Криштиану Роналду и Джорджины Родригес на грани разрыва. В Саудовской Аравии решили не осложнять возникшие в их семье проблемы после потери ребенка.

В первый день нового 2023 года в карьере Криштиану Роналду начался новый период. Звездный футболист перешел в саудовский Аль-Наср, подписав 2-летний контракт

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Не будут мешать отношениям звездной пары

Однако переход в Саудовскую Аравию мог отрицательно повлиять на личную жизнь португальца. В этой стране запрещено законом проживать под одной крышей холостяке. Напомним, что Роналду сделал предложение Джорджине Родригес, с которой воспитывает 5 детей. Но со свадьбой не складывается.

В СМИ появлялось много вариантов, почему звездная пара официально не женится. Была даже версия с мамой футболиста, уверенная, что модель встречается с ее сыном только ради репутации и денег.

В Саудовской Аравии решили не усложнять отношения звездной пары. Власти страны разрешат Роналду и Джорджине спокойно жить и не принимать во внимание запрет таких отношений. Об этом сообщило испанское издание со ссылкой на EFE.

Отношения Роналду и Джорджины, которые начались в 2016 году, на грани разрыва . Они значительно ухудшились после потери новорожденного мальчика.

Напомним, что дебют Роналду в Аль-Насре может прийтись на 21 января, когда клуб примет дома Иттифак. Ведь у Криштиана есть отбыть двухматчевую дисквалификацию, полученную через разбитый телефон фаната Эвертона