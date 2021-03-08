Украинские спортсменки Марина Бех-Романчук, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко триумфально выступили на чемпионате Европы по легкой атлетике 2021 года. На троих они добыли два первых и одно второе место.

С выдающимся успехом их поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. К поздравлениям присоединился также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украинская победа Магучих – чемпионка Европы по прыжкам в высоту, Геращенко – вторая

Зеленский: "Гордимся вами!"

"Искренне поздравляю Марину Бех-Романчук, Ярославу Магучих и Ирину Геращенко с медалями на чемпионате Европы по легкой атлетике! Гордимся вами!", – написал Владимир Зеленский в твиттере вечером воскресенья, 7 марта.

Президент также отметил 6 командное место наших спортсменов, с чем поздравил всю Украину.

Искренне поздравляю Марину Бех-Романчук, Ярославу сваи магучие и Ирину Геращенко с медалями на чемпионате Европы по легкой атлетике! И всю Украину - с 6-м командным местом наших спортсменов! Гордимся вами! - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 7, 2021

Кулеба: "Simply the best!"

"Поздравляю наших легкоатлеток, которые прямо-таки "разорвали" чемпионат Европы! Simply the best! (с английского – "просто лучшие"; эти слова также являются названием известной песни Тины Тернер – 24 канал)", – написал в твиттере глава МИД Дмитрий Кулеба.

Достижения украинских спортсменок на чемпионате министр сразу и перечислил:

Прыжки в длину – золото Марины Бех-Романчук (6 метров 92 сантиметра),

Прыжки в высоту – золото Ярославы Магучих (с результатом в 2 метра),

Прыжки в высоту – серебро Ирины Геращенко (преодолела 1,98 метра),

И четвертое место Юлии Левченко в этой же дисциплине (взяла 1,94 метра).

Поздравляю наших легкоатлеток, которые просто-таки «разорвали» чемпионат Европы!

Прыжки в длину -золото Марины Бех-Романчук, прыжки в высоту -золото Юлии сваи магучие, серебро Ирины Геращенко, четвертое место Юлии Левченко

SIMPLY THE BEST !! pic.twitter.com/PEi1pcQWF5 - Дмитрий Кулеба (myDmytroKuleba) 7 марта 2021 г.