"Разорвали" Европу: Зеленский и Кулеба эмоционально поздравили украинских легкоатлеток
Украинские спортсменки Марина Бех-Романчук, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко триумфально выступили на чемпионате Европы по легкой атлетике 2021 года. На троих они добыли два первых и одно второе место.
Источник:24 канал
С выдающимся успехом их поздравил Президент Украины Владимир Зеленский. К поздравлениям присоединился также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Украинская победа Магучих – чемпионка Европы по прыжкам в высоту, Геращенко – вторая
Зеленский: "Гордимся вами!"
"Искренне поздравляю Марину Бех-Романчук, Ярославу Магучих и Ирину Геращенко с медалями на чемпионате Европы по легкой атлетике! Гордимся вами!", – написал Владимир Зеленский в твиттере вечером воскресенья, 7 марта.
Президент также отметил 6 командное место наших спортсменов, с чем поздравил всю Украину.
Кулеба: "Simply the best!"
"Поздравляю наших легкоатлеток, которые прямо-таки "разорвали" чемпионат Европы! Simply the best! (с английского – "просто лучшие"; эти слова также являются названием известной песни Тины Тернер – 24 канал)", – написал в твиттере глава МИД Дмитрий Кулеба.
Достижения украинских спортсменок на чемпионате министр сразу и перечислил:
- Прыжки в длину – золото Марины Бех-Романчук (6 метров 92 сантиметра),
- Прыжки в высоту – золото Ярославы Магучих (с результатом в 2 метра),
- Прыжки в высоту – серебро Ирины Геращенко (преодолела 1,98 метра),
- И четвертое место Юлии Левченко в этой же дисциплине (взяла 1,94 метра).
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