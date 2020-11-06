После матча 3-го тура Лиги чемпионов с "Боруссией" (М) 0:6 игроки "Шахтера" получили день отдыха, а уже в четверг, 5 ноября, "горняки" провели тренировку в Святошино.

Перед началом сессии Луиш Каштру провел часовое теоретическое занятие, на котором разбиралась игра с "Боруссией". Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

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Тренировка стартовала с разминки, упражнений на удержание мяча и отработки передач. Затем футболисты, которые принимали участие в поединке Лиги чемпионов, отправились восстанавливаться, другие же оттачивали выходы два на один и провели двусторонку.

На пятницу, 6 ноября, у "оранжево-черных" также запланирована утренняя тренировка.

Внимание! Матч 9-го тура Премьер-лиги с "Динамо" – "Шахтер" состоится в воскресенье, 8 ноября, в 17:00 на НСК "Олимпийский".

"Шахтер" больно проиграл "Боруссии" М

Донецкий "Шахтер" потерпел первое поражение в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. "Горняки" в Киеве на НСК "Олимпийский" были биты немецкой "Боруссией" Менхенгладбах с неприличным счетом 6:0.

Старт поединка оказался сложным для дончан, ведь немцы вышли вперед уже на 8-й минуте благодаря голу Плеа. Через 9 минут гости удвоили преимущество после автогола Бондаря.

К завершению тайма Плеа оформил дубль, а Бенсебаини увеличил преимущество "Боруссии" до четырех голов.

Во втором тайме "Боруссия" забила еще два гола. Сперва отличился Штиндль, а затем хет-трик оформил Плеа.