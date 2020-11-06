Після матчу 3-го туру Ліги чемпіонів з "Боруссією" (М) 0:6 гравці "Шахтаря" отримали день відпочинку, а вже в четвер, 5 листопада, "гірники" провели тренування в Святошино.

Перед початком сесії Луїш Каштру провів годинне теоретичне заняття, на якому розбиралася гра з "Боруссією". Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Тренування стартувало з розминки, вправ на утримання м'яча і відпрацювання передач. Потім футболісти, які брали участь в поєдинку Ліги чемпіонів, вирушили відновлюватися, інші ж відточували виходи два в один і провели двосторонку.

На п'ятницю, 6 листопада, у "помаранчево-чорних" також заплановане ранкове тренування.

До уваги! Матч 9-го туру Прем'єр-ліги з "Динамо" – "Шахтар" відбудеться в неділю, 8 листопада, о 17:00 на НСК "Олімпійський".

"Шахтар" боляче програв "Боруссії" М

Донецький "Шахтар" зазнав першої поразки у рамках групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. "Гірники" у Києві на НСК "Олімпійський" були биті німецькою "Боруссією" Менхенгладбах з непристойним рахунком 6:0.

Старт поєдинку виявився складним для донеччан, адже німці вийшли вперед вже на 8-й хвилині завдяки голу Плеа. Через 9 хвилин гості подвоїли перевагу після автоголу Бондаря.

До завершення тайму Плеа оформив дубль, а Бенсебаїні збільшив перевагу "Боруссії" до чотирьох голів.

У другому таймі "Боруссія" забила ще два голи. Спершу відзначився Штіндль, а згодом хет-трик оформив Плеа.