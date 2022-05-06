Разъяренный тренер Вест Хэма зарядил мячом в голову девушки-болбоя: видео дикого поведения

Айнтрахт 5 мая отнял у Вест Хэма надежду на финал Лиги Европы. Не обошлось в матче без скандальных моментов.

Недопустимое поведение тренера команды

Первый полуфинал между этими командами завершился победой Айнтрахта в один гол – 1:2. Поэтому судьба путевки в финал Лиги Европы решалась в Германии, пишет 24 канал.

К теме Ярмоленко прекратил борьбу за трофей: кто вышел в финал Лиги Европы

Однако футболисты Вест Хэма сами себе усложнили жизнь. Уже на 17-й минуте Крессвелл увидел перед собой красную карточку за фол последней надежды. Немецкий клуб воспользовался большинством и забил на 25-й минуте. Голом отличился Борра.

После перерыва эмоции зашкаливали, не выдержал даже главный тренер "молотобойцев" Дэвид Моес. Шотландский наставник сорвался на девушку-болбоя. Она мгновенно подала мяч после выхода его в аут. Девочка довольно долго не давала мяч, но впоследствии бросила его в руки Моес, но тот со всей ярости зарядил мячом в болбоя. К счастью, удар, летевший в голову девушки, тренера Вест Хэма с нескольких метров был ошибочным.

Если бы Дэвиду удалось попасть в девушку, она могла бы серьезно пострадать. За болбоя вступились футболисты Айнтрахта, находившиеся на скамье запасных. Они побежали успокаивать разъяренного наставника английского клуба.

Видео скандального эпизода

Главный арбитр матча подбежал и без колебаний удалил Моеса из полуфинала. Случилось это на 77-й минуте, когда счет во встрече был 1:0 в пользу хозяев.

Отметим, что поединок так и закончился минимальной победой Айнтрахта – 1:0. По итогам двух полуфиналов – 3:1 в пользу германского клуба.

К сожалению, Андрей Ярмоленко прекратил борьбу за трофей.

Что известно о карьере Моес в Вест Хэме

59-летний специалист впервые возглавил клуб в 2017 году.

После чего пропустил один сезон и уже в декабре 2019 вернулся в тренерское кресло Вест Хэма.

Под его руководством "молотобойцев" уже вместе отыграли 148 поединков.

В сезоне-2021/2022 Вест Хэма сыграл 53 матча, в которых одержал 25 побед, расписал 9 мировых и потерпел 19 поражений.

После 35 сыгранных встреч клуб Моеса занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

Впереди клуб ждет еще три матча в английской лиге – против Норвича, Манчестер Сити и Брайтона.

В финале Лиги Европы сойдутся Айнтрахт и Рейнджерс. Решающий поединок состоится 18 мая в Севилье.