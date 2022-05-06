Неприпустима поведінка тренера команди

Перший півфінал між цими командами закінчився перемогою Айнтрахта в один гол – 1:2. Тому доля путівки у фінал Ліги Європи вирішувалось у Німеччині, пише 24 канал.

До теми Ярмоленко припинив боротьбу за трофей: хто вийшов у фінал Ліги Європи

Однак футболісти Вест Хема самі собі ускладнили життя. Вже на 17-й хвилині Крессвелл побачив перед собою червону картку за фол останньої надії. Німецький клуб скористався більшістю та забив на 25-й хвилині. Голом відзначився Борра.

По перерві емоції зашкалювали, не витримав навіть головний тренер "молотобійців" Девід Моєс. Шотландський наставник зірвався на дівчину-болбоя. Вона миттєвого подала м'яч після виходу його в аут. Дівчинка доволі довго не давала м'яч, але згодом кинула його у руки Моєса, але той з усієї люті зарядив м'ячем у болбоя. На щастя, удар, який летів у голову дівчини, тренера Вест Хема з декількох метрів був хибним.

Якби Девіду вдалось влучити у дівчину, то вона б могла серйозно постраждати. За болбоя вступились футболісти Айнтрахта, які перебували на лаві запасних. Вони побігли заспокоювати розлюченого наставника англійського клубу.

Відео скандального епізоду

Головний арбітр матчу підбіг та без вагань вилучив Моєса із півфіналу. Сталось це на 77-й хвилині, коли рахунок у зустрічі був 1:0 на користь господарів.

Відзначимо, поєдинок так і закінчився мінімальною перемогою Айнтрахта – 1:0. За підсумками двох півфіналів – 3:1 на користь німецького клубу.

На жаль, Андрій Ярмоленко припинив боротьбу за трофей.

Цікаво! У фіналі Ліги Європи зійдуться Айнтрахт та Рейнджерс. Вирішальний поєдинок відбудеться 18 травня у Севільї.

Що відомо про кар'єру Моєса у Вест Хемі