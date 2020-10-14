После отборочного матча на чемпионат мира 2022 года между Аргентиной и Боливией произошла стычка. Аргентинский капитан Лионель Месси вступил в словесную перепалку с соперником, которым стал бывший игрок "Шахтера" Марсело Морено.

Боливийский нападающий Морено припомнил капитану Месси позорное поражение Аргентины в 2009 году, когда аргентинские футболисты уступили Боливии на выезде 1:6. Видео такой схватки выложил Movistar Deportes.

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Стычка Месси

Месси услышал такие насмешки соперника и вступил в словесную перепалку с Морено. Аргентинский капитан в одну секунду разразился нецензурной лексикой.

"Зачем устраивать цирк, шут? Недоумок, твою же мать",

– кричал разъяренный лидер сборной Аргентины.

В стычку попал и тренер по физической подготовке – Лукас Нави.

"Иди к черту, лысый! Что с тобой не так?! Ты кричал на протяжении всего матча, засранец!", – крикнул в сторону тренера форвард.

Мало не хватало, чтобы такая словесная перепалка превратилась в драку. Только партнеры по команде смогли разнять футболистов и тренера. Месси шел в подтрибунное помещение не скрывая негативные эмоции.

Добавим, что матч закончился минимальной победой Аргентины на выезде 1:2. Первыми во встрече счет открыли хозяев благодаря удару Морено. На 45-й минуте Аргентина сравняла счет, голом отметился Мартинес. А за 10 минут до окончания поединка гости вышли вперед. Результативный удар в исполнении Корреа.

После победы Аргентина располагается на второй строчке таблицы, в их активе 6 очков, уступая лишь Бразилии. Боливия же находится на самом дне – 10 место и 0 очков.