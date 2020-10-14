Після відбіркового матчу на чемпіонат світу 2022 року між Аргентиною та Болівією сталась сутичка. Аргентинський капітан Ліонель Мессі вступив у словесну перепалку з суперником, яким став колишній гравець "Шахтаря" Марсело Морено.

Болівійський нападник Морено пригадав капітану Мессі ганебну поразку Аргентини у 2009 році. Коли аргентинські футболісти поступились Болівії на виїзді 1:6. Відео такої сутички виклав Movistar Deportes.

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Сутичка Мессі

Мессі почув такі насміхання суперника та вступив у словесну перепалку з Морено. Аргентинський капітан в одну секунду вибухнув нецензурною лексикою.

"Навіщо влаштовувати цирк, блазню? Недоумок, твою ж матір",

– кричав розлючений лідер збірної Аргентини.

У сутичку потрапив і тренер із фізичної підготовки – Лукас Наві.

"Іди до біса, лисий! Що з тобою не так?! Ти кричав протягом всього матчу, засранцю!", – крикнув у сторону тренера форвард.

Мало бракувало, щоб така словесна перепалка перевтілилась у бійку. Лише партнери по команді змогли розняти футболістів та тренера. Мессі йшов у підтрибунне приміщення не приховуючи негативні емоції.

Додамо, що матч закінчився мінімальною перемогою Аргентини на виїзді 1:2. Першими у зустрічі рахунок відкрили господарів завдяки удару Морено. На 45-й хвилині Аргентина зрівняла рахунок, голом відзначився Мартінес. А за 10 хвилин до закінчення поєдинку гості вийшли вперед. Результативний удар у виконанні Корреа.

Після перемоги Аргентина розташовується на другій сходинці таблиці, у їх активі 6 очок, поступаючись лише Бразилії. Болівія ж перебуває на самому дні – 10 місце та 0 пунктів.