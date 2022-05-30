Разъяренные фанаты выбежали на поле после вылета Сент-Этьена из Лиги 1: видео дикого поведения

В воскресенье, 29 мая, Сент-Этьен дома сыграл в ключевом матче против Осера в лиге 1. К сожалению, хозяевам не удалось сохранить пропуск в элите.

Поле превратилось в настоящий ад

Болельщики команд увидели голы во втором тайме. Первыми нули на табло размочили гости благодаря точному удару Хамза Саки, пишет 24 канал.

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Ровно 25 минут держалось преимущество в счете Осера. На 76-й минуте Махди Камара сравнял цифры на табло. Как ни старались команды решить судьбу места в Лиге 1, но в основное время определить это не удалось. Футболисты перевели игру в серию послематчевых пенальти. где точнее были игроки Осера – 4:5. Главным неудачником 11-метровых ударов стал алжирский легионер Сент-Этьена Рияд Будебуз.

Первый поединок плей-офф за место в Лиге 1 закончился мировым 1:1.

Сент-Этьен впервые с 2004 года будет выступать во втором дивизионе. 18 лет команда продержалась в Лиге 1. Осер впервые за 10 лет начнет новый сезон-2022/2023 в высшей лиге Франции.

Самое интересное было после финального свистка. Разъяренные болельщики Сент-Этьена сразу после последнего пенальти выбежали на футбольное поле, чтобы выразить свое недовольство любимой команде. Фанаты забросали подтрибунное помещение файерами. Футболисты обеих команд с трудом успели забежать в тоннель, откуда они выходят на поле.

Из-за недопустимого поведения клуб может понести финансовое наказание. Другие оставшиеся на трибунах фанаты заняли этот скандальный эпизод на свои смартфоны.

Видео поведения фанатов Сент-Этьена