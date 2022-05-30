Поле превратилось в настоящий ад
Болельщики команд увидели голы во втором тайме. Первыми нули на табло размочили гости благодаря точному удару Хамза Саки, пишет 24 канал.
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Ровно 25 минут держалось преимущество в счете Осера. На 76-й минуте Махди Камара сравнял цифры на табло. Как ни старались команды решить судьбу места в Лиге 1, но в основное время определить это не удалось. Футболисты перевели игру в серию послематчевых пенальти. где точнее были игроки Осера – 4:5. Главным неудачником 11-метровых ударов стал алжирский легионер Сент-Этьена Рияд Будебуз.
Сент-Этьен впервые с 2004 года будет выступать во втором дивизионе. 18 лет команда продержалась в Лиге 1. Осер впервые за 10 лет начнет новый сезон-2022/2023 в высшей лиге Франции.
Самое интересное было после финального свистка. Разъяренные болельщики Сент-Этьена сразу после последнего пенальти выбежали на футбольное поле, чтобы выразить свое недовольство любимой команде. Фанаты забросали подтрибунное помещение файерами. Футболисты обеих команд с трудом успели забежать в тоннель, откуда они выходят на поле.
Из-за недопустимого поведения клуб может понести финансовое наказание. Другие оставшиеся на трибунах фанаты заняли этот скандальный эпизод на свои смартфоны.
Видео поведения фанатов Сент-Этьена
- Сент-Этьен по итогам 38 сыгранных туров занял 18-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Клуб получил 32 очка и потерпел фиаско в плей-офф на вылет.
- Также прописку в Лиге 1 не сохранили Мец и Бордо, занявшие 19-ю и 20-ю позиции соответственно. Вместо них в Лиге 1 в новом сезоне будут играть Тулуза и Аяччо.
- Чемпионом элитного дивизиона явилось ПСЖ. Напомним, что чемпионский трофей парижане получили из рук бывшего футболиста и тренера сборной Украины Андрея Шевченко.