Поле перетворилось у справжнє пекло
Уболівальники команд побачили голи у другому таймі. Першими нулі на табло розмочили гості завдяки точному удару Хамза Сакі, пише 24 канал.
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Рівно 25 хвилин трималась перевага у рахунку Осера. На 76-й хвилині Махді Камара зрівняв цифри на табло. Як не старались команди вирішити долю місця у Лізі 1, але в основний час визначити це не вдалось. Футболісти перевели гру у серію післяматчевих пенальті. де точнішими були гравці Осера – 4:5. Головним невдахою 11-метрових ударів став алжирський легіонер Сент-Етьєна Ріяд Будебуз.
Сент-Етьєн вперше з 2004 року виступатиме у другому дивізіоні. 18 років команда протрималась у Лізі 1. Осер перший раз за 10 років розпочне новий сезон-2022/2023 у найвищій лізі Франції.
Найцікавіше було після фінального свистка. Розлючені уболівальники Сент-Етьєна одразу після останнього пенальті вибігли на футбольне поле, щоб висловити своє невдоволення улюбленій команді. Фанати закидали підтрибунне приміщення фаєрами. Футболісти обох команд ледь встигли забігти у тунель, звідки вони виходять на поле.
Через неприпустиму поведінку клуб може понести фінансове покарання. Інші фанати, які залишились на трибунах, зазняли цей скандальний епізод на свої смартфони.
Відео поведінки фанатів Сент-Етьєна
- Сент-Етьєн за підсумками 38 зіграних турів посів 18-те місце у турнірній таблиці французької Ліги 1. Клуб здобув лише 32 очки та зазнав фіаско у плей-офф на виліт.
- Також прописку у Лізі 1 не зберегли Мец та Бордо, які посіли 19-ту та 20-ту позиції відповідно. Замість них у Лізі 1 у новому сезоні гратимуть Тулуза та Аяччо.
- Чемпіоном елітного дивізіону стало ПСЖ. Нагадаємо, що чемпіонський трофей парижани отримали із рук колишнього футболіста та тренера збірної України Андрія Шевченка.