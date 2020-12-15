В 11 туре Серии А Фиорентина разгромно уступила Аталанте (3:0). После матча фанаты "фиалок" не выдержали и сделали последнее предупреждение футболистам.

Поражение на выезде от Аталанты стало последней каплей в чаше терпения фанатов Фиорентины. Болельщики недовольны результатами команды, поэтому решили вывесить на клубной базе баннер с предупреждением, пишет 24 канал.

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Предупреждение фанатов

На полотне фанаты коротко выразили свои эмоции, которые переживают после выступлений родной команды. Они отметили, что их терпение не вечное. Поэтому футболисты должны наконец проснуться и показывать лучшую игру.

"Наша любовь к клубным цветам безгранична, а вот терпение – нет. Просыпайтесь", – написали болельщики.

FOTO FN - Lo striscione degli 1926: "L'amore per la maglia è infinito, la pazienza no. Svegliatevi tutti!"#Fiorentina https://t.co/nWTEWAmkNA — Fiorentinanews.com (@Fiorentinanews) December 14, 2020

Фиорентина уже на протяжении 6 матчей не знает вкуса побед. За 11 туров "фиалки" смогли добыть лишь мизерных 9 очков. Такой показатель позволил им расположиться аж на 17 месте. Всего 3 очка отделяют клуб от зоны вылета из Серии А, в активе Фиорентины две победы. Ниже в таблице только Торино, Дженоа и Кротоне.

Следующий матч "фиалок" состоится в среду, 16 декабря, где в матче против Сассуоло попытаются вырвать 3 очка. Интересно, какой будет реакция фанатов, если их команде снова не удастся порадовать болельщиков доблестью.