В 11 турі Серії А Фіорентина розгромно поступилась Аталанті (3:0). Після матчу фанати "фіалок" не витримали та зробили останнє попередження футболістам.

Поразка на виїзді від Аталанти стала останньою краплею у чаші терпіння фанатів Фіорентини. Вболівальники незадоволені результатами команди, тому вирішили вивісити на клубній базі банер із попередженням, пише 24 канал.

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Попередження фанатів

На полотні фанати коротко висловили свої емоції, які переживають після виступів рідної команди. Вони зазначили, що їх терпіння невічне. Тому футболісти повинні нарешті прокинутись та показувати кращу гру.

"Наша любов до клубних кольорів безмежна, а от терпіння – ні. Прокидайтесь", – написали вболівальники.

FOTO FN - Lo striscione degli 1926: "L'amore per la maglia è infinito, la pazienza no. Svegliatevi tutti!"#Fiorentina https://t.co/nWTEWAmkNA — Fiorentinanews.com (@Fiorentinanews) December 14, 2020

Фіорентина вже протягом 6 матчів не знає смаку перемог. За 11 турів "фіалки" змогли здобути лише мізерних 9 очок. Який показник дозволив їм розташуватись аж на 17 місці. Лише 3 очки відділяють клуб від зони вильоту з Серії А, у активі Фіорентини дві звитяги. Нижче у таблиці лише Торіно, Дженоа та Кротоне.

Наступний матч "фіалок" відбудеться у середу, 16 грудня, де у матчі проти Сассуоло спробують вирвати 3 очки. Цікаво, якою буде реакція фанатів, якщо їх команді знову не вдасться потішити вболівальників звитягою.