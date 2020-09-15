Болельщики "Коринтианса" ждали футболистов своей команды в аэропорту, чтобы выразить свое недовольство не только словесно. Они набросились на игроков с кулаками.

В 10-м туре чемпионата Бразилии "Коринтианс" встречался на выезде с "Флуминенсе". На историческом стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро гости уступили сопернику 2:1, что вызвало шквал возмущения со стороны их фанатов, пишет 24 канал.

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Столкновение фанатов с игроками

Хозяева забили в начале матча, а точнее на 8-й минуте встречи. Гол в активе Андерсона Луиза де Карвалью. Незадолго до финального свистка на 88-й минуте "Флуминенсе" удвоил преимущество. Гости успели лишь отыграть один мяч на 5-й компенсированной арбитром минуте. Результативным ударом отметился Матеус Витал.

После матча было самое интересное. Футболисты "Коринтианса" приехали в местный аэропорт, чтобы сесть на самолет и вернуться домой в Сан-Паулу. Но игроков в аэропорту ждали их разъяренные фанаты. Они набросились на футболистов, которые уже направлялись к клубному автобусу.

Игроки "Коринтианса" поняли, что фанаты не пришли просто словесно выразить свое недовольство, но и физически, поэтому поскорей направились к автобусу. Но болельщики были проворнее, они помешали им и начали оскорблять. Фанатов смогла разнять только охрана.

После поражения "Коринтианс" занимает 15 место, в их активе лишь 9 набранных пунктов. Они лишь дважды одерживали победу в сезоне-2020/21, трижды завершали матч вничью и 4 раза терпели поражение.

"Флуминенсе" же после победы над "Коринтиансом" располагается на 8 месте, в их активе 14 пунктов.

Инцидент столкновения в аэропорту смотрите видео