Вболівальники "Корінтіанса" чекали футболістів своєї команди в аеропорту, щоб висловити своє невдоволення не лише словесно. Вони накинулись на гравців із кулаками.

У 10-му турі чемпіонату Бразилії "Корінтіанс" зустрічався на виїзді з "Флуміненсе". На історичному стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро гості поступились супернику 2:1, що викликало шквал обурення зі сторони їх фанатів, пише 24 канал.

Варто побачити: Німецький футболіст після ганебної поразки побив зухвалого фаната на трибуні: відео

Сутичка фанатів із гравцями

Господарі забили на початку матчу, а точніше на 8-й хвилині зустрічі. Гол у активі Андерсон Луїз де Карвалью. Незадовго до фінального свистка на 88-й хвилині "Флуміненсе" подвоїв перевагу. Гості встигли лише відіграти один м'яч на 5-й компенсованій арбітром хвилині. Результативним ударом відзначився Матеус Вітал.

Після матчу було найцікавіше. Футболісти "Корінтіанса" приїхали в місцевий аеропорт, щоб сісти на літак та повернутись додому у Сан-Паулу. Але на гравців у аеропорт чекали їх розлючені фанати. Вони накинулись на футболістів, які вже прямували до клубного автобуса.

Гравці "Корінтіанса" зрозуміли, що фанати не прийшли просто словесно висловити своє невдоволення, а й фізично, тому якнайдужче попрямували до автобуса. Але вболівальники були спритнішими, вони завадили їм і почали ображати. Фанатів змогла розборонити лише охорона.

Після поразки "Корінтіанс" посідає 15 місце, у їх активі лише 9 набраних пунктів. Вони лише двічі здобували перемогу у сезоні-2020/21, тричі завершували матч нічиєю та 4 рази зазнавали поразки.

"Флуміненсе" ж після звитяги над "Корінтіансом" розташовується на 8 місці, у їх активі 14 пунктів.

Інцидент сутички в аеропорту дивіться відео