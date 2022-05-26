Неприятный момент на Ролан Гаррос

Соперницей румынской теннисистки на ранней стадии стала россиянка Екатерина Александрова. Девушки провели на корте 2 часа 38 минут, а решающий третий сет отметился курьезной ситуацией, пишет 24 канал.

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Произошло это при счете 2:0 по геймам в пользу российской теннисистки. Бегу после второго проигранного гейма позволило эмоциям выйти на снаружи. Румынка бросила ракеткой о корт, но она отскочила от покрытия и полетела на трибуны, заполнившие поклонники тенниса. Ракетка чуть не попала в мальчика, который вместе с родителями пришел посмотреть Ролан Гаррос.

Такое поведение Ирины изрядно испугало заплакавшего юного поклонника тенниса. Судья спустился со стойки и подошел к трибунам, чтобы разобраться в неприятном моменте. Бегу тоже подошла, чтобы извиниться перед фанатами.

Видео эмоционального поведения Бегу

За такое поведение теннисистку из Румынии не дисквалифицировали и позволили продолжить игру, которую Бегу удалось довести до победы.

После встречи Ирини Бегу подошла к испуганному мальчику и сделала с ним общее фото.

Интересно! Ирине Бегу занимает 63-е место в мировом рейтинге WTA. Благодаря победе над Александровой румынка пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос, где сыграет против француженки Леолье Жанжан (27 мая).

Как протекал поединок за участие в Бегу

Поединок начался с 0:2 для румынки. Однако в течение первого сета россияне удалось не только сравнять счет, но и перевести партию в тай-брейк, на котором Александрова была сильнее (7:3) – 7:6.

Второй сет тоже начался с гейма для Бега, но в этот раз уже румынская теннисистка не позволила сопернице из России догнать себя в счете – 3:6.

Все решалось в третьей партии. Александрова проиграла три гейма на своих подачах и уступила румынцы – 4:6.