Неприємний момент на Ролан Гаррос

Суперницею румунської тенісистки на ранній стадії стала росіянка Єкатєріна Александрова. Дівчата провели на корті 2 години 38 хвилини, а вирішальний третій сет відзначився курйозною ситуацією, пише 24 канал.

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Сталось це за рахунку 2:0 за геймами на користь російської тенісистки. Бегу після другого програного гейму дозволила емоціям вийти на зовні. Румунка кинула ракеткою об корт, але вона відскочила від покриття та полетіла на трибуни, які заповнили прихильники тенісу. Ракетка ледь не влучила у хлопчика, який разом із батьками прийшов подивитись зустріч Ролан Гаррос.

Така поведінка Іріни неабияк злякала юного прихильника тенісу, який заплакав. Суддя спустився зі стійки та підійшов до трибун, щоб розібратись у неприємному моменті. Бегу теж підійшла, щоб вибачитись перед фанатами.

Відео емоційної поведінки Бегу

За таку поведінку тенісистку з Румунії не дискваліфікували та дозволили продовжити гру, яку Бегу змогла довести до перемоги.

Після зустрічі Іріні Бегу підійшла до хлопчика, якого злякала, та зробила з ним спільне фото.

Цікаво! Іріні Бегу посідає 63-те місце у світовому рейтингу WTA. Завдяки перемозі над Александровою румунка пробилась в 1/16 фіналу Ролан Гаррос, де зіграє проти француженки Леольє Жанжан (27 травня).

Як протікав поєдинок за участь Бегу