Джессика Пегула – Ангелина Калинина 2:1 (6:1, 5:7, 6:4)

Калинина пробилась во второй круг на отказе соперницы. В стартовом матче на Ролан Гаррос Ангелина встречалась с американкой Хейли Баптист (WTA №123). Однако при счете 5:2 в первом сете в пользу украинки Баптист досрочно снялась с поединка, сообщает 24 канал.

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В следующей встрече Калинину ожидал сложный экзамен против теннисистки из топ-15 рейтинга WTA. Поединок длился 2 часа 28 минут и запомнился драматическим сценарием.

Уже в первом сете Пегула показала, что не зря занимает 11 место в мировом женском рейтинге. Джессика легко взяла пять геймов подряд и была в шаге от "сухой" победы над украинкой. Но в шестом гейме Калинина на момент очнулась и не позволила сопернице оформить разгром – 5:1. К сожалению, это был единственный победный гейм для Ангелины в стартовой партии. В итоге – 6:1.

Феерический "БУМ" от Калининой

После небольшого перерыва украинцы создали на французском корте что-то удивительное. Пегула снова повела со счетом 5:1 по геймам. Но дальше на корте была только Калинина. Ангелина взяла у соперницы шесть геймов подряд! Шесть гейма! Невероятно! Такая игра второй ракетки Украины позволила перевести игру в решающий третий сет – 5:7.

Следует отметить, что Калинина взяла три гейма на подаче американки.

Судьба путевки в следующий раунд определялась в третьей партии, которая началась с гейма для украинки. Однако Ангелина снова растеряла все, что могла. Пегула легко отыграла гейм и уверенно оторвалась вперед – 4:1. Только после провала украинка вернулась в игру и сделала камбек до 4:4.

Однако два последних гейма были по теннисистке из США – 6:4.

Ангелина Калинина последней среди украинок покидает Ролан Гаррос. Вторая ракетка Украины остановилась на стадии 1/32 финала.

Ранее уже в первом круге французский турнир покинули Даяна Ястремская, Марта Костюк и Леся Цуренко, потерпевшая поражение от первой ракетки мира из Польши Иги Швентек.

Подробности. За поединок Калинина совершила 2 подачи на вылет, 4 двойные ошибки, столько же у соперницы. А ее показатель первой подачи составил 64%.