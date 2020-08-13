У російському футбольному клубі "Сахалінець" вирішили підтвердити думку про те, що вулицями російських міст гуляють ведмеді. Одного з таких "привели" до роздягальні клубу.

На сторінках в соціальних мережах клубу опублікували відео, як в роздягальну привели ведмедя. Однак тварина виявилася дресированою та в наморднику.

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Однак поява такого хижака дещо налякала футболістів. Дехто з них почав ховатися за партнерів, в інші кімнати. А коли ведмідь вискочив на стіл, гравці розбіглися.

Та вже згодом, коли стало зрозуміло, що ведмідь не завдасть їм шкоди, футболісти почали його навіть гладити.

Редакція Спорт24 вважає, що таке поводження з твариною є жорстоким. Ми засуджуємо будь-яке використання тварин у розважальних цілях, а також утримання хижаків у неволі.