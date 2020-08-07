Милый кот, который в мае взорвал сеть, став футбольным вратарем, дал пример другим пушистым красавцам. На этот раз сеть взорвал рыжий кот, который ловит мячи.

Гольфистка и блогер Эллисон Флейк сняла видео, как ее кот ловко ловит мячи. Об этом сообщает 24 канал.

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Девушка опубликовала видео в своем инстаграме. На нем пушистый кот отбил несколько ударов, которые Флейк нанесла клюшкой для гольфа.

После того, как кот решил, что доказал свое умение стоять на воротах, он завершил тренировку.

В мае Эллисон Флейк публиковала похожее видео.

Видео с котами фейки?

В мае в сети появилось видео, где кот стоял на воротах и отбивал мячи. За это кота назвали Мяунуэлем Нойером в честь известного голкипера "Баварии" и сборной Германии Мануэля Нойера.

Впрочем, впоследствии автор видео рассказал, что видео было смонтировано, а кот ленивый и не способен отбивать мячи.

Следовательно, не известно, не смонтировала ли Эллисон Флейк видео тоже, чтобы прославить своего любимца.