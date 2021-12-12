Черноморец – Металлист 1925 2:1

Голы: Авагимян, 3, Кравченко, 5 – Марлисон, 57 (п)

Уже к пятой минуте матча хозяева дважды вынудили голкипера соперников вынимать мяч из сетки ворот. Одесскому клубу удалось шокировать гостей из Харькова.

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На 3-й минуте Авагимян красиво разобрался с опекунами и обводным ударом пробил в дальний угол ворот – 1:0.

Уже через две минуты гости второй раз пропустили. Кравченко сыграл на добивании, решившись на дальний удар. Один из лидеров Черноморца не стал обрабатывать мяч, а мощной пушкой зарядил в сетку ворот Металлиста 1925 года. Давно мы не видели фирменных голов от Сергея – 2:0.

До перерыва команды больше не забивали.

Видеообзор лучших моментов первого тайма