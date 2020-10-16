В американском Анкасвилле в ночь с 15 на 16 октября состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 249. В главном событии шоу Крис Сайборг встречалась с Арлин Бленкоу.

Эффектная победа Сайборг

Чемпионка промоушена в полулегком весе Крис Сайборг победила Арлин Бленкоу во втором раунде. Об этом сообщает 24 канал.

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Бой длился два раунда, и за это время чемпионке удалось разбить Бленкоу нос. Сайборг активно начала поединок и сразу зажала соперницу возле сетки.

.@CrisCyborg sweeps the leg and gets the takedown midway through round 1️⃣.



We are live NOW on @CBSSportsNet.#Bellator249 pic.twitter.com/Ts9tjQTDa5 — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 16, 2020

В итоге победу техническим нокаутом одержала Крис Сайборг. Она впервые победила удушающим приемом.

Сайборг удалось защитить титул чемпионки в полулегкой весовой категории. На счету бразильянки 23 победы в смешанных единоборствах и 2 поражения.

Бленкоу потерпела восьмое поражение в MMA при 13 победах.