Разбила лицо и задушила: Крис Сайборг эффектно победила Арлин Бленкоу – видео
В американском Анкасвилле в ночь с 15 на 16 октября состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 249. В главном событии шоу Крис Сайборг встречалась с Арлин Бленкоу.
Эффектная победа Сайборг
Чемпионка промоушена в полулегком весе Крис Сайборг победила Арлин Бленкоу во втором раунде. Об этом сообщает 24 канал.
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Бой длился два раунда, и за это время чемпионке удалось разбить Бленкоу нос. Сайборг активно начала поединок и сразу зажала соперницу возле сетки.
В итоге победу техническим нокаутом одержала Крис Сайборг. Она впервые победила удушающим приемом.
Сайборг удалось защитить титул чемпионки в полулегкой весовой категории. На счету бразильянки 23 победы в смешанных единоборствах и 2 поражения.
Бленкоу потерпела восьмое поражение в MMA при 13 победах.
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