В американському Анкасвіллі у ніч з 15 на 16 жовтня відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 249. У головній події шоу Кріс Сайборг зустрічалася з Арлін Бленкоу.

Ефектна перемога Сайборг

Чемпіонка промоушена в напівлегкій вазі Кріс Сайборг перемогла Арлін Бленкоу в другому раунді. Про це повідомляє 24 канал.

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Бій тривав два раунди і за цей час чемпіонці вдалося розбити Бленкоу ніс. Сайборг активно розпочала поєдинок і відразу затиснула суперницю біля сітки.

.@CrisCyborg sweeps the leg and gets the takedown midway through round 1️⃣.



We are live NOW on @CBSSportsNet.#Bellator249 pic.twitter.com/Ts9tjQTDa5 — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 16, 2020

У підсумку перемогу технічним нокаутом здобула Кріс Сайборг. Вона вперше перемогла задушливим прийомом.

Сайборг вдалося захистити титул чемпіонки в напівлегкій ваговій категорії. На рахунку бразилійки 23 перемоги в змішаних єдиноборствах і 2 поразки.

Бленкоу зазнала восьмої поразки в MMA при 13 перемогах.