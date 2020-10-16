Розбила обличчя і задушила: Кріс Сайборг ефектно перемогла Арлін Бленкоу – відео
В американському Анкасвіллі у ніч з 15 на 16 жовтня відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 249. У головній події шоу Кріс Сайборг зустрічалася з Арлін Бленкоу.
Ефектна перемога Сайборг
Чемпіонка промоушена в напівлегкій вазі Кріс Сайборг перемогла Арлін Бленкоу в другому раунді. Про це повідомляє 24 канал.
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Бій тривав два раунди і за цей час чемпіонці вдалося розбити Бленкоу ніс. Сайборг активно розпочала поєдинок і відразу затиснула суперницю біля сітки.
У підсумку перемогу технічним нокаутом здобула Кріс Сайборг. Вона вперше перемогла задушливим прийомом.
Сайборг вдалося захистити титул чемпіонки в напівлегкій ваговій категорії. На рахунку бразилійки 23 перемоги в змішаних єдиноборствах і 2 поразки.
Бленкоу зазнала восьмої поразки в MMA при 13 перемогах.