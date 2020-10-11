Поединок состоялся на турнире UFC Fight Fight 179 в Абу-Даби (ОАЭ). Американец Хоакин Бакли отправил в нокаут земляка Импа Касанганая, удар уже назвали лучшим в истории UFC.

Бой проходил в рамках поединка между Кори Сендхагеном и Марлоном Мораисом. Но бой между двумя американцами оказался ничем не хуже, пишет 24 канал.

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Редкий удар от американца

Уже с первых минут соперники не стали присматриваться друг к другу, а пошли в атаки. Безоговорочным фаворитом этого боя был Касанганай, но соперник не уступал ему ни в каких показателях на канвасе. Его удары были мощными и точными. Касанганаю удавалось несколько раз захватить ногу соперника, но он удачно наносил удары.

В середине второго раунда Бакли нанес удар в корпус левой ногой, Касанганай ее поймал, но потом Бакли ударил правой ногой с разворота в прыжке, отправив оппонента на пол.

На счету Бакли 11 побед и 3 поражения в ММА (1-1 в UFC). Он пополнил свой бюджет на 50 тысяч долларов за "Выступление вечера". У Касанганая 8 побед и 1 поражение (1-1 в UFC).

На официальной странице UFC в Twitter нокаут в исполнении Бакли назвали самым невероятным в истории лиги. Но, это не единственная уникальность такого нокаута. Американец стал четвертым бойцом в истории UFC, которому удавалось нанести удар с разворота.