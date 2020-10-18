18 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) российский боец Саид Нурмагомедов одержал блестящую победу нокаутом, разбив лицо соперника из Филиппин Марка Штрайгля.

На "бойцовском острове" состоялся вечер смешанных единоборств UFC, который запомнился безумной победой российского бойца, пишет 24 канал.

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Мощный нокаут

В бою андеркарта чемпион UFC в легком весе Саид Нурмагомедов, однофамилец с другим россиянином Хабибом, одержал победу за 51 секунду. Филиппинец поймал ногу россиянина, но получил в ответ мощную серию ударов в голову. Марк упал на канвас, а российский боец и не хотел прекращать мощно бить в лицо соперника.

Рефери не сдержался и вмешался в схватку, когда увидел кровь на лице бойца с Филиппин. Судья решил прекратить это противостояние и отдал победу техническим нокаутом россиянину.

Саид в 2009 году начал карьеру. Эта победа стала для Саида 14-й в карьере, всего он провел 16 поединков, в которых потерпел 2 поражения. Он-бывший чемпион AFC в полутяжелом весе.