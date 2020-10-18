18 жовтня на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі (ОАЕ) російський боєць Саїд Нурмагомедов здобув блискучу перемогу нокаутом, розбивши обличчя суперника з Філіппін Марка Штрайгля.

На "Бійцівському острові" відбувся вечір змішаних єдиноборств UFC, який запам'ятався шаленою перемогою російського бійця, пише 24 канал.

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Потужний нокаут

У бою андеркарта чемпіон UFC в легкій вазі Саїд Нурмагомедов, який має однакове прізвище з іншим росіянином Хабібом, здобув перемогу за 51 секунду. Філіппінець зловив ногу росіянина, але отримав у відповідь потужну серію ударів у голову. Марк впав на канвас, а російський боєць і не хотів припиняти потужно бити в обличчя суперника.

Рефері не стримався і втрутився у сутичку, коли побачив кров на обличчі бійця з Філіппін. Суддя вирішив припинити це протистояння та віддав перемогу технічним нокаутом росіянину.

Саїд у 2009 році розпочав кар'єру. Ця звитяга стала для Саїда 14-ю у кар'єрі, загалом він провів 16 поєдинків, у яких зазнав 2 поразки. Він – колишній чемпіон AFC у напівважкій вазі.