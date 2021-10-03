Разгромил Баварию: полузащитник Динамо U-19 – лучший игрок недели в Юношеской лиге УЕФА
Источник:инстаграм UEFA Youth League
Динамо сенсационно разгромило Баварию в Юношеской лиге УЕФА. Футболист киевлян Самба Диалло получил награду от УЕФА.
Награда УЕФА
Полузащитник киевской команды U-19 Самба Диалло провел невероятный матч против соперника из Мюнхена. Футболист стал лучшим игроком недели в рамках группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Вот это да Футболист Динамо попал под прицел селекционеров Манчестер Сити
18-летний Диалло оформил дубль в ворота Баварии. А Динамо обыграло соперника с разгромным счетом 4:0. Отметим, что это вторая победа для киевлян. В первом туре столичный клуб победил Бенфику. Также Самба в компании с другим динамовцем Назаром Волошиным попал в символическую сборную тура.
Диалло – игрок недели / Фото из instagram.com/uefayl
После такой феерической игры Диалло заинтересовался топовый клуб – Манчестер Сити, за который выступает украинец Александр Зинченко.
Кто такой Самба Диалло: кратко
- Сенегальский футболист стал игроком Динамо только летом 2021 года и сразу влился в юношескую команду киевлян. Соглашение Диалло с киевским клубом рассчитано до июня 2022 года.
- Самба отыграл за Динамо U-19 два матча, в которых забил 2 гола.