Журналист ITV Сайко Сейди сообщил в своем Twitter, что узнал об интересе английского гранда к Диалло от источника в академии Дару Салама, где воспитывался молодой игрок.

К слову Шахтер – лучший клуб в Лиге чемпионов по важному показателю

Что известно о карьере Диалло в Динамо

В активе сенегальца три гола и два ассиста в двух матчах с Динамо U-19.

Самба Диалло в летнее межсезонье перебрался в Украину, заключив с Динамо контракт на один год. За основную команду Динамо игрок пока не дебютировал.

В молодежном первенстве команд УПЛ подопечные Игоря Костюка отстают на три очка от лидирующего Шахтера в турнирной таблице. Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА единолично возглавляет квартет E, набрав максимум очков после двух туров.

На этой неделе Диалло попал в сборную 2-го тура Юношеской лиги УЕФА. В матче с Баварией (4:0) сенегалец оформил дубль.